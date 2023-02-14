Adrian Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Guerrero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Guerrero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Guerrero 28 Ocak 1998 tarihinde Blanes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Guerrero Aguilar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Guerrero Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Adrian Guerrero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Guerrero'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Guerrero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adri_guerrero5

http://www.instagram.com/adrianguerrero98

Adrian Guerreroboyu ve yaşı kaç

Adrian Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Barça U18

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

26 Temmuz 2017 yılında Reus B

2 Temmuz 2018 yılında Reus Deportiu

30 Ocak 2019 yılında V. Mestalla

17 Ağu 2020 yılında FC Lugano

30 Haziran 2021 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2021 yılında FC Zürich

Adrian Guerrero kimdir

Adrian Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Guerrero şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vilassar de Mar

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Adrian Guerrero nereli

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