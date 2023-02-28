Adrian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Gutierrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Gutierrez 20 Şubat 2000 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Junior Gutiérrez Toledo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Gutierrez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Gutierrez'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adriangutierreztoledo/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100009684034319

Adrian Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında UTC

31 Aralık 2020 yılında Universit. II

1 Ocak 2021 yılında UTC

Adrian Gutierrez kimdir

Adrian Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Gutierrez şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Adrian Gutierrez nereli

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