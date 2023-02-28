Adrian Hatman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Hatman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Hatman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Hatman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Hatman 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Hătman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Hatman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Hatman'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Hatman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hatmanadrian/

Adrian Hatman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Hatman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Hatman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Hatman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2021 yılında Sheriff U19

1 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Adrian Hatman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Hatman şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Hatman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Real Succes

Moldova U21 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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