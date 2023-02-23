Adrian İlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian İlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian İlie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian İlie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian İlie 7 Şubat 2000 tarihinde Găești şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian İlie Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian İlie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına - tarihinde katılmıştır. Adrian İlie'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian İlie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian İlie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian İlie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian İlie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian İlie şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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