Adrian İonita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian İonita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian İonita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian İonita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian İonita 11 Mart 2000 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Mihai Ioniță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian İonita Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian İonita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian İonita'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian İonita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian İonita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian İonita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian İonita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Chindia U19

1 Temmuz 2019 yılında Chindia

Adrian İonita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian İonita şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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