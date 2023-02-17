Adrian Kappenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Kappenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Kappenberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Kappenberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Kappenberger 25 Ağu 1996 tarihinde Nærum şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Kappenberger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Adrian Kappenberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adrian Kappenberger'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Kappenberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Kappenberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Kappenberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Kappenberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Oure Fodbold

1 Temmuz 2016 yılında Fredensborg BI

1 Temmuz 2017 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2018 yılında Hobro IK

Adrian Kappenberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Kappenberger şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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