Adrian Kapralik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Kapralik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Kapralik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Kapralik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Kapralik 10 Haziran 2002 tarihinde Trstená şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Kaprálik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Kapralik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Service Agency yapmaktadır. Adrian Kapralik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Kapralik'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Kapralik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Kapralik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Kapralik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Kapralik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina U19

1 Ocak 2020 yılında MSK Zilina

Adrian Kapralik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Kapralik şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Kapralik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 20 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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