Adrian Koreimann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Koreimann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Koreimann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Koreimann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Koreimann 14 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Jordi Koreimann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Koreimann Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Koreimann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Koreimann'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Koreimann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Koreimann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adrian Koreimann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Koreimann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2012 yılında Brunn/G. Alt.

5 Ağu 2015 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Admira U18

1 Ocak 2022 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2022 yılında Traiskirchen

2 Şubat 2023 yılında Admira Wacker

Adrian Koreimann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Koreimann şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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