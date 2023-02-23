Adrian Kostrzewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Kostrzewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Kostrzewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Kostrzewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Kostrzewski 27 Ağustos 1998 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Kostrzewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Kostrzewski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Kostrzewski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Kostrzewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Kostrzewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Kostrzewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Kostrzewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wlokniarz Konstantynow Lodzki

1 Temmuz 2017 yılında C. Elblag

20 Şubat 2019 yılında Gornik Leczna

19 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy

Adrian Kostrzewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Kostrzewski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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