Adrian Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Lazar 13 Ocak 2000 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Alexandru Lazăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Lazar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 13 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian Lazar'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında UTA Arad U19

1 Temmuz 2017 yılında CNP Timisoara

13 Haziran 2019 yılında SSU Poli

10 Ocak 2020 yılında CSC Ghiroda

30 Haziran 2020 yılında SSU Poli

25 Eylül 2020 yılında CAO 1910 Oradea

28 Şubat 2021 yılında SSU Poli

Adrian Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Lazar şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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