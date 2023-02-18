Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Leon Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Leon Barisic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Leon Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Leon Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Leon Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Leon Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Leon Barisic 19 Temmuz 2001 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Leon Barišić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Leon Barisic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Adrian Leon Barisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Leon Barisic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Leon Barisicboyu ve yaşı kaç

Adrian Leon Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Leon Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Leon Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Leon Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

24 Ağu 2015 yılında RNK Split Alt.

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split U17

17 Ağu 2018 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

8 Ocak 2022 yılında Frosinone

30 Haziran 2022 yılında NK Osijek

Adrian Leon Barisic kimdir

Adrian Leon Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Leon Barisic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Leon Barisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Adrian Leon Barisic nereli

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