Adrian Liber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Liber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Liber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Liber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Liber 9 Ocak 2001 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Liber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTM yapmaktadır. Adrian Liber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına - tarihinde katılmıştır. Adrian Liber'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Liber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Liber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Liber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Liber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U19

9 Ağu 2019 yılında NK Orijent 1919

18 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

Adrian Liber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Liber şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Liber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.