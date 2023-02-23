Adrian Lis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Lis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Lis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Lis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Lis 28 Mayıs 1992 tarihinde Poznan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Lis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Lis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Adrian Lis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Adrian Lis'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Lis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Lis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Lis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Lis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Warta Poznań

6 Mart 2011 yılında Polonia Sroda

30 Haziran 2011 yılında Warta Poznań

1 Ağustos 2011 yılında Pol. Warszaw

30 Haziran 2012 yılında Warta Poznań

14 Şubat 2014 yılında Polonia Sroda

1 Temmuz 2017 yılında Warta Poznań

Adrian Lis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Lis şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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