Adrian Lyszczarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Lyszczarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Lyszczarz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Lyszczarz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Lyszczarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Lyszczarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Lyszczarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Lyszczarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Lyszczarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Lyszczarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Lyszczarz 22 Ağustos 1999 tarihinde Oleśnica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Łyszczarz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Lyszczarz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Adrian Lyszczarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 8 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Adrian Lyszczarz'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Lyszczarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Lyszczarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Lyszczarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Lyszczarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Wroclaw II

8 Şubat 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2018 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2019 yılında Slask Wroclaw

Adrian Lyszczarz kimdir

Adrian Lyszczarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Lyszczarz şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wrocław Academy Wrocław

Adrian Lyszczarz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Lyszczarz nereli

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