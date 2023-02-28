Adrian Macejko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Macejko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Macejko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Macejko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Macejko 26 Nisan 2003 tarihinde Spišská Nová Ves şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Macejko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Macejko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CECH - Slovakia, Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Macejko'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Macejko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Macejko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Macejko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Macejko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2021 yılında Ruzomberok

Adrian Macejko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Macejko şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Macejko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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