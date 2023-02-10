Adrian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Martinez 7 Temmuz 1992 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Emmanuel Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Adrian Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Martinez'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2017 yılında Atlanta

2 Temmuz 2018 yılında Sol de América

1 Ocak 2019 yılında Libertad

1 Temmuz 2021 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2021 yılında Libertad

12 Nisan 2022 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Libertad

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Adrian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Martinez şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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