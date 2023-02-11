Adrian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Martinez 13 Şubat 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Nahuel Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Martinez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XFANS INTERNACIONAL, SL yapmaktadır. Adrian Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Martinez'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2012 yılında Olimpo

1 Haziran 2013 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

7 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2016 yılında Olimpo

20 Temmuz 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında Olimpo

21 Ağu 2017 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2018 yılında Olimpo

17 Temmuz 2019 yılında All Boys

1 Eylül 2020 yılında Sacachispas

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Adrian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Martinez şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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