Adrian Mazilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Mazilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Mazilu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Mazilu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Mazilu 13 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Mazilu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Mazilu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adrian Mazilu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Mazilu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Mazilu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Mazilu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Adrian Mazilu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Mazilu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Mazilu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U15 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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