Adrian Mierzejewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Mierzejewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Mierzejewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Mierzejewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Mierzejewski 6 Kasım 1986 tarihinde Olsztyn şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Mierzejewski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Mierzejewski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 25 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Mierzejewski'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Mierzejewski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adrianmierzej86

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http://www.instagram.com/adrian.mierzej1986/

Adrian Mierzejewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Mierzejewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Mierzejewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Mierzejewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2006 yılında Z. Sosnowiec

1 Şubat 2007 yılında Wisla Plock

1 Ocak 2009 yılında Pol. Warszaw

1 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor

1 Temmuz 2014 yılında Al-Nassr FC

9 Ağustos 2016 yılında Sharjah FC

12 Ağustos 2017 yılında Sydney FC

7 Temmuz 2018 yılında CC Yatai

13 Şubat 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

28 Eylül 2020 yılında GZ City

31 Aralık 2020 yılında CQ Liangjiang

14 Mart 2021 yılında SH Shenhua

31 Aralık 2021 yılında CQ Liangjiang

25 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Adrian Mierzejewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Mierzejewski şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Mierzejewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tempo 25 Olsztyn, Naki Olsztyn, Stomil Olsztyn

Polonya takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 3 gol atmıştır.

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