Adrian Musat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Musat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Musat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Musat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Musat 22 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Mușat şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Musat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Musat, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Musat'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adrian Musat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Musat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FCSB U19
Adrian Musat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Musat şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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