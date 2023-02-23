Adrian Nita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Nita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Nita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Nita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Nita 8 Mart 2003 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Romeo Niță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Nita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Nita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Nita'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Nita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Nita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Nita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Nita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FCSB II

21 Ağustos 2020 yılında AFC Turris

1 Ocak 2021 yılında FCSB II

4 Eylül 2021 yılında U. Constanta

31 Aralık 2022 yılında FCSB II

9 Şubat 2023 yılında CSM Slatina

Adrian Nita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Nita şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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