Adrian Odyjewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Odyjewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Odyjewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Odyjewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Odyjewski 7 Aralık 1997 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Odyjewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Odyjewski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adrian Odyjewski'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Odyjewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Odyjewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Odyjewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Odyjewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında GKS Katowice II

1 Ağustos 2016 yılında GKS Tychy II

1 Ocak 2017 yılında ZET Tychy

1 Temmuz 2017 yılında Szombierki B.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2018 yılında GKS Tychy

Adrian Odyjewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Odyjewski şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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