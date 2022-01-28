Flash TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Al Sana Haber programı konuğu Adrian Öztürk, izleyici tarafından merak edildi. Öztürk'ün, kim olduğu nereli olduğu kadar kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu. Haberin detaylarında merak edilen başlıklara yer verdi. Peki, Adrian Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Adrian Öztürk'ün biyografisi...

ADRİAN ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ADRİAN ÖZTÜRK'ÜN BİYOGRAFİSİ...

Adrian Öztürk, Kayseri'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Kültür Üniversitesi'nde tamamlayan Öztürk, şarkıcılığın yanı sıra yaklaşık 10 yıldır medyumluk yapmaktadır. Kendisinden bahsettiği bir konuşmasında “Ben bir yerlere geleceğimi önceden biliyor ve hissediyordum. Maddi anlamda 8-9 yıldır bu işi yapıyorum. Bir sürü ünlü sanatçıya da bakıyorum.. Kötü bir şey gördüğünde yüzlerine hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü bunu bilmeleri hakları. Saklamak olmaz. Belki bunalıma girdikleri de oluyordur ama buna rağmen söylüyorum. Önce transa giriyorum. Bir enerji üretiyorum. Beni konuşturan bir şey var. Ama bu bir varlık değil. Bazı insanlar bakacağım insanları sosyal medyadan araştırdığımı söylüyorlar. Ama söylediğim şeyleri sosyal medyadan bulmamın imkanı yok. Bu yetenek bana çocukken geldi. Ben Allah’a çok inanan biriyim. Örneğin abdest almadan kesinlikle fala başlamam. Ben bu işten para kazandığım için bakamayacağım paralarını iade ediyorum ve bakmıyorum. Çünkü onlarda bir şey görmüyorum." ifadelerine yer veren şarkıcı, muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.