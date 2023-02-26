Adrian Paun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Paun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Paun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Paun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Paun 1 Nisan 1995 tarihinde Drăgășani şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Adrian Alexandru Păun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Paun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Paun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Paun'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Paun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/paunaditza.aditza

Adrian Paun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Paun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Paun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Paun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CFR Cluj

28 Eylül 2022 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2023 yılında H. Beer Sheva

Adrian Paun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Paun şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Paun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CFR Cluj (2008-2013)CSS Triumf Drăgăşani ( -2008)

Romanya takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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