Adrian Peralta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Peralta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Peralta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Peralta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Peralta 18 Mayıs 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Gonzalo Peralta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Peralta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Peralta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Peralta'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Peralta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Peralta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Peralta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Peralta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Estudiantes RC

3 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

7 Ağu 2021 yılında Sporting FC

13 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Adrian Peralta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Peralta şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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