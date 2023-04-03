Adrian Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Perez 4 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Pérez Galiano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Perez'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Depor. Alavés B

Adrian Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Perez şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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