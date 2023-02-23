Adrian Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Pop 6 Temmuz 1999 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Laurențiu Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Pop Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian Pop'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Unirea Dej

Adrian Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Pop şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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