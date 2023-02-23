Adrian Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Popa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Popa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Popa 24 Temmuz 1988 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Dumitru Popa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Popa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Popa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Popa'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Popa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/77.adrian/

http://www.facebook.com/adrianpopaofficial

Adrian Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Popa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Popa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Popa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CS Buftea

1 Temmuz 2008 yılında FC Timisoara

2 Temmuz 2008 yılında CS Buftea

31 Aralık 2008 yılında FC Timisoara

1 Ocak 2009 yılında AS FC Buzău

30 Haziran 2009 yılında FC Timisoara

1 Temmuz 2009 yılında U Cluj

1 Temmuz 2010 yılında Concordia

14 Ağustos 2012 yılında Steaua Bucarest

30 Ocak 2017 yılında Reading

27 Ocak 2018 yılında Taawon

30 Haziran 2018 yılında Reading

1 Şubat 2019 yılında Ludogorets

30 Haziran 2019 yılında Reading

16 Ağustos 2019 yılında FCSB

30 Haziran 2020 yılında Reading

12 Ekim 2020 yılında FC Voluntari

21 Ocak 2021 yılında Ac. Clinceni

22 Eylül 2021 yılında CSA Steaua

Adrian Popa kimdir

Adrian Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Popa şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Popa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 11 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Popa nereli

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