Adrian Przyborek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Przyborek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Przyborek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Przyborek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Przyborek 1 Ocak 2007 tarihinde Koszalin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Przyborek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Adrian Przyborek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Przyborek'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Adrian Przyborek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Przyborek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pogon II
25 Ocak 2023 yılında Pogon Szczecin
Adrian Przyborek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Przyborek şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.
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