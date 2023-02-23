Adrian Purzycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Purzycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Purzycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Purzycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Purzycki 2 Ağustos 1997 tarihinde Siedlce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Purzycki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Purzycki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Adrian Purzycki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Purzycki'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Purzycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Purzycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Purzycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Purzycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MKS Polonia U19

1 Temmuz 2013 yılında Wigan Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Wigan U18

25 Temmuz 2016 yılında Fortuna Sittard

6 Eylül 2017 yılında Miedz Legnica

20 Temmuz 2021 yılında Gornik Polk.

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

Adrian Purzycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Purzycki şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Purzycki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bedford Town (-2008), Swansea City AFC (2008-2010), Polonia Warszawa (2010-2013), Wigan Athletic FC (2013-2016)

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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