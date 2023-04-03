Adrian Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Rodriguez 12 Aralık 2000 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Rodríguez Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Adrian Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés B futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés B takımına 19 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Rodriguez'nin Deportivo Alavés B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

14 Temmuz 2019 yılında Atl. Albacete

21 Temmuz 2020 yılında RM Kastilya

19 Ağustos 2020 yılında Depor. Alavés B

Adrian Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Rodriguez şuan Deportivo Alavés B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

La Salle (2006-2011)

Arjantin U20 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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