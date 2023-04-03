Adrian Saether kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Saether Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Saether adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Saether Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Saether 1 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Sæther şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Saether Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Adrian Saether, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK II futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Saether'nin Kristiansund BK II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Saether Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Saether isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Saether Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Saether futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kristiansund II

Adrian Saether Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Saether şuan Kristiansund BK II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Halsa IL/Valsøyfjord IL (-2014), Valsøyfjord IL (2015-2016), KIL/Hemne Fotball (2017), Clausenengen FK (2018-2019), Kristiansund FK (2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.