Adrian Sandach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sandach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sandach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sandach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sandach 19 Mayıs 2004 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sandach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pawel Staniszewski yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Sandach'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sandach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sandach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Sandach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sandach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2020 yılında Korona Kielce

Adrian Sandach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sandach şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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