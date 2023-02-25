Adrian Sardinero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sardinero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sardinero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sardinero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sardinero 13 Ekim 1990 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Sardinero Corpa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sardinero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Adrian Sardinero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Sardinero'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sardinero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sardinero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Sardinero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sardinero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Getafe

1 Ağustos 2011 yılında Hércules CF

30 Haziran 2012 yılında Getafe

11 Temmuz 2012 yılında Hércules CF

22 Temmuz 2014 yılında AEL Limassol

30 Ağustos 2016 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2020 yılında OFI Girit

27 Ağustos 2021 yılında Perth Glory

Adrian Sardinero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sardinero şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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