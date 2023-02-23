Adrian Scarlatache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Scarlatache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Scarlatache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Scarlatache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Scarlatache 5 Aralık 1986 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Manuel Scarlatache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Scarlatache Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WB-Sportmanagement yapmaktadır. Adrian Scarlatache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Scarlatache'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Scarlatache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Scarlatache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.15 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Scarlatache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Scarlatache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Pandurii

30 Haziran 2006 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2006 yılında Jiul Petroșani

31 Aralık 2006 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2008 yılında CS Dacia Mioveni

30 Haziran 2008 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2008 yılında CS Otopeni

31 Aralık 2008 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2011 yılında Hazar Lenkeran

30 Haziran 2011 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2012 yılında Hazar Lenkeran

30 Ocak 2016 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2016 yılında Inter Baku

4 Eylül 2018 yılında Zira FK

15 Ağustos 2020 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2021 yılında CS Mioveni

Adrian Scarlatache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Scarlatache şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Scarlatache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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