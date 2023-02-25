Adrian Segecic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Segecic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Segecic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Segecic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Segecic 1 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Segecic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Segecic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 9 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Segecic'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrian Segecic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Segecic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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9 Mayıs 2022 yılında Sydney FC

Adrian Segecic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Segecic şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Segecic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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