Adrian Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sirbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sirbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sirbu 9 Haziran 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Marian Sîrbu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sirbu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Sirbu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Sirbu'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Sirbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sirbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Sirbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sirbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Metaloglobus

Adrian Sirbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sirbu şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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