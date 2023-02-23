Adrian Sobon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sobon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sobon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sobon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sobon 20 Aralık 2002 tarihinde Kolbuszowa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Soboń şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sobon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mercato Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Sobon'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sobon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sobon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Sobon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sobon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wisla U19

30 Haziran 2020 yılında Stal Mielec II

26 Şubat 2021 yılında Wólczanka

30 Haziran 2022 yılında Stal Mielec II

26 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Adrian Sobon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sobon şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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