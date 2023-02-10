Adrian Sporle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sporle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sporle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sporle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sporle 13 Temmuz 1995 tarihinde Centenario şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sporle Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Adrian Sporle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Sporle'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sporle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrian Sporle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrian Sporle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sporle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2017 yılında Banfield

1 Temmuz 2019 yılında Dundee United

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Adrian Sporle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sporle şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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