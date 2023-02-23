Adrian Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Stoian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Stoian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Stoian 12 Eylül 1997 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian George Stoian şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Stoian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS SR Municipal Brasov futbol takımında oynamaktadır. ACS SR Municipal Brasov takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Stoian'nin ACS SR Municipal Brasov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Stoian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Stoian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Stoian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Stoian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında SR Brasov

30 Haziran 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında O. Secuiesc

1 Ağustos 2021 yılında Astra Giurgiu

15 Şubat 2022 yılında SR Brasov

5 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

13 Şubat 2023 yılında SR Brasov

Adrian Stoian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Stoian şuan ACS SR Municipal Brasov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.