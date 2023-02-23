Adrian Sut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Sut kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Sut ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Sut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Sut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sut 30 Nisan 1999 tarihinde Cociuba Mare şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Gheorghe Şut şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sut Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Adrian Sut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian Sut'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adrian Sut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2017 yılında Unirea Jucu

15 Ağustos 2017 yılında Pandurii

1 Temmuz 2018 yılında Ac. Clinceni

18 Temmuz 2019 yılında FCSB

19 Temmuz 2019 yılında Ac. Clinceni

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

Adrian Sut kimdir

Adrian Sut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sut şuan FCSB takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Adrian Sut nereli

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