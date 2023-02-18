Adrian Sz%C5%91Ke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sz%C5%91Ke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sz%C5%91Ke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sz%C5%91Ke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sz%C5%91Ke 1 Temmuz 1998 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sz%C5%91Ke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TheIntPredMan yapmaktadır. Adrian Sz%C5%91Ke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Sz%C5%91Ke'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sz%C5%91Ke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sz%C5%91Ke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adrian Sz%C5%91Ke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sz%C5%91Ke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln II

7 Temmuz 2019 yılında Heracles Almelo

7 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

16 Ocak 2023 yılında FK TSC

30 Haziran 2023 yılında Diósgyőr

Adrian Sz%C5%91Ke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sz%C5%91Ke şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adrian Sz%C5%91Ke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nyers István Akadémia, TuS Blau-Weiß Königsdorf

Macaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.