Adrian Sz%C5%91Ke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sz%C5%91Ke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Sz%C5%91Ke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Sz%C5%91Ke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adrian Sz%C5%91Ke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sz%C5%91Ke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sz%C5%91Ke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sz%C5%91Ke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sz%C5%91Ke 1 Temmuz 1998 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sz%C5%91Ke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TheIntPredMan yapmaktadır. Adrian Sz%C5%91Ke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Sz%C5%91Ke'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sz%C5%91Keboyu ve yaşı kaç

Adrian Sz%C5%91Ke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sz%C5%91Ke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Sz%C5%91Ke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sz%C5%91Ke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln II

7 Temmuz 2019 yılında Heracles Almelo

7 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

16 Ocak 2023 yılında FK TSC

30 Haziran 2023 yılında Diósgyőr

Adrian Sz%C5%91Ke kimdir

Adrian Sz%C5%91Ke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sz%C5%91Ke şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nyers István Akadémia, TuS Blau-Weiß Königsdorf

Adrian Sz%C5%91Ke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Sz%C5%91Ke nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayoub El Malyani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub El Malyani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soulaimane El Bouchqali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soulaimane El Bouchqali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Joksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Joksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!