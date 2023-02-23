Adrian Szczutowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Szczutowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Szczutowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Szczutowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Szczutowski 12 Eylül 2000 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Szczutowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPLENDOUR.PL yapmaktadır. Adrian Szczutowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adrian Szczutowski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Szczutowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Szczutowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Szczutowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Szczutowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Plock II

19 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

22 Ocak 2020 yılında Stalowa Wola

30 Eylül 2020 yılında Wisla Plock

19 Ocak 2021 yılında Stomil

30 Haziran 2021 yılında Wisla Plock

25 Ağustos 2021 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock

Adrian Szczutowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Szczutowski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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