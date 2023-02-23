Adrian Tworzydlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Tworzydlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Tworzydlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Tworzydlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Tworzydlo 9 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Tworzydło şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Tworzydlo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Tworzydlo'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adrian Tworzydlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Tworzydlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Chrobry II
8 Şubat 2023 yılında Chrobry Glogow
Adrian Tworzydlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Tworzydlo şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.
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