Adrian Ugarriza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Ugarriza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Ugarriza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Ugarriza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Ugarriza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Ugarriza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Ugarriza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Ugarriza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Ugarriza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Ugarriza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Ugarriza 1 Ocak 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Martín Ugarriza Tello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Ugarriza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Adrian Ugarriza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Ugarriza'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Ugarriza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AdrianUgarriza

http://www.instagram.com/adrianuga/

Adrian Ugarriza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Ugarriza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Ugarriza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Ugarriza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında U. San Martín

1 Ocak 2016 yılında Universitario

19 Ağustos 2017 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2018 yılında UTC

10 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

24 Şubat 2020 yılında York9 FC

18 Temmuz 2020 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal

Adrian Ugarriza kimdir

Adrian Ugarriza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Ugarriza şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Ugarriza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru U20 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Ugarriza nereli

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