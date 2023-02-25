Adrian Vlastelica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Vlastelica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adrian Vlastelica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Vlastelica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.