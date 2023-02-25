Adrian Vlastelica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Vlastelica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Vlastelica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Vlastelica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Vlastelica 16 Ocak 1995 tarihinde Sydney, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Stephen Vlastelica şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Vlastelica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Vlastelica, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sydney United 58 FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney United 58 FC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Vlastelica'nin Sydney United 58 FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adrian Vlastelica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Vlastelica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2013 yılında Adriatic Split
1 Ağustos 2013 yılında C. Coast U21
1 Ocak 2017 yılında Sydney United
5 Kasım 2022 yılında Sydney FC
6 Şubat 2023 yılında Sydney United
Adrian Vlastelica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Vlastelica şuan Sydney United 58 FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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