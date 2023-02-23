Adrian Voicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Voicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Voicu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Voicu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Voicu 11 Ağustos 1992 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Ionuţ Voicu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Voicu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Adrian Voicu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Voicu'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Voicu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Voicu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Voicu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Voicu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2015 yılında FC Voluntari II

19 Ocak 2017 yılında Olimpia SM

30 Haziran 2017 yılında FC Voluntari II

1 Şubat 2018 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2018 yılında Daco-Getica

28 Aralık 2020 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

14 Şubat 2023 yılında CSC Selimbar

Adrian Voicu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Voicu şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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