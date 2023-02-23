Adrian Voicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Voicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Voicu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Voicu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adrian Voicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Voicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Voicu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Voicu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Voicu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Voicu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Voicu 11 Ağustos 1992 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Ionuţ Voicu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Voicu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Adrian Voicu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Voicu'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Voicu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Voicu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Voicu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Voicu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2015 yılında FC Voluntari II

19 Ocak 2017 yılında Olimpia SM

30 Haziran 2017 yılında FC Voluntari II

1 Şubat 2018 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2018 yılında Daco-Getica

28 Aralık 2020 yılında FC U Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

14 Şubat 2023 yılında CSC Selimbar

Adrian Voicu kimdir

Adrian Voicu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Voicu şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Voicu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Horia İancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horia İancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Horia İancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horia İancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Zubrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zubrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Zubrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zubrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Dinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Dinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kocaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kocaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kocaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kocaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir