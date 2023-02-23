Adrian Zaluschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Zaluschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Zaluschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Zaluschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Zaluschi 2 Aralık 1989 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Zaluschi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Zaluschi'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Zaluschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Zaluschi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Zaluschi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Zaluschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında ACU Arad

30 Haziran 2011 yılında FC Timisoara

1 Ağustos 2012 yılında Mil. Giarmata

4 Eylül 2013 yılında UTA Arad

6 Ocak 2015 yılında Ripensia

1 Ocak 2018 yılında ACS Poli

30 Haziran 2018 yılında Ripensia

1 Ocak 2020 yılında D. Calarasi

8 Şubat 2021 yılında Minaur

5 Temmuz 2021 yılında SSU Poli

31 Ocak 2023 yılında Dumbravita

Adrian Zaluschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Zaluschi şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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