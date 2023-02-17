Adrian Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Zeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Zeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Zeljkovic 19 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Zeljković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Zeljkovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Adrian Zeljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adrian Zeljkovic'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Zeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Zeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Zeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Zeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2020 yılında Olimpija U19

3 Temmuz 2021 yılında Tabor Sezana

Adrian Zeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Zeljkovic şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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