Adriana Lima imaj değişikliğine giderek Khaleesi oldu

Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yayınlandığı dönem milyonları ekran karşısına kilitleyen Game Of Thrones dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat veren Khaleesi'ye benzedi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Lima Khaleesi

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla ülkemizde de uzun bir süre magazin sayfalarında kendisine yer bulan Lima, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafın üzerine Khaleesi yazdı. Sapsarı saçları ve renkli gözleriyle gerçekten de Emilia’nın hayat verdiği Khaleesi karakterine benzeyen Adrina hakkında ‘Yeni Khaleesi Adriana Lima oldu’ şeklinde yorumlar yapıldı.